"Балтийский лизинг" соберет заявки на допвыпуск облигаций 2 декабря
"Балтийский лизинг" соберет заявки на допвыпуск облигаций от пяти миллиардов рублей 2 декабря
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Компания "Балтийский лизинг" планирует 2 декабря собрать заявки инвесторов на дополнительный выпуск биржевых облигаций объемом от 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир цены размещения составляет не ниже 100% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению не выше 11,2% годовых.
Компания намерена разместить дополнительный выпуск №1 к биржевым облигациям серии БО-П06. Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк и инвестбанк "Синары".
Основной выпуск трехлетних облигаций данной серии компания разместила в сентябре этого года на 3 миллиарда рублей со ставкой первого-шестого полугодовых купонов в размере 10,9% годовых. Выпуск предусматривает погашение амортизационными частями.
Группа компаний "Балтийский лизинг" образована в 1990 году. Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Филиальная сеть компании насчитывает 79 подразделений по всей России.
https://1prime.ru/Bonds/20221128/838973969.html
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