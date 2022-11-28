МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Компания "Балтийский лизинг" планирует 2 декабря собрать заявки инвесторов на дополнительный выпуск биржевых облигаций объемом от 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Домодедово Фьюэл Фасилитис" в декабре соберет заявки на облигации

Ориентир цены размещения составляет не ниже 100% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению не выше 11,2% годовых.

Компания намерена разместить дополнительный выпуск №1 к биржевым облигациям серии БО-П06. Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк и инвестбанк "Синары".

Основной выпуск трехлетних облигаций данной серии компания разместила в сентябре этого года на 3 миллиарда рублей со ставкой первого-шестого полугодовых купонов в размере 10,9% годовых. Выпуск предусматривает погашение амортизационными частями.

Группа компаний "Балтийский лизинг" образована в 1990 году. Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Филиальная сеть компании насчитывает 79 подразделений по всей России.