МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. X5 Retail увеличила объем размещения биржевых облигаций до 20 миллиардов рублей, сообщил источник в финансовых кругах. X5 Retail снизила ориентир купонов по облигациям, заявил источник

Финальный ориентир ставки купонов составляет 8,9% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,1% годовых.

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения в 15 миллиардов рублей и ставку купонов не выше 9% годовых (доходность не выше 9,2% годовых). В ходе сбора заявок ориентир по купону был снижен до 8,9-8,95% годовых (доходность 9,1-9,15% годовых).

Компания в понедельник собирает заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии 002P-02 с полугодовыми купонами и офертой через два с половиной года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 1 декабря.

Эмитент ценных бумаг — ООО "ИКС 5 Финанс". Организаторами выступают Газпромбанк, ВБРР, "Московский кредитный банк", БК "Регион", инвестбанк "Синары". Предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group и АО "Торговый дом "Перекресток".