МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. ВЭБ планирует 2 декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Балтийский лизинг" соберет заявки на допвыпуск облигаций 2 декабря

Ориентир по доходности — премия не выше 180 базисных пунктов к двухлетним ОФЗ.

Госкорпорация намерена разместить двухлетние облигации серии ПБО-001Р-34 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 6 декабря. Организаторы выпуска — Промсвязьбанк и Совкомбанк.

Ценные бумаги ВЭБ планирует разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в 2015 году.