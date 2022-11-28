ВЭБ соберет заявки на биржевые облигации 2 декабря, заявил источник
Источник: ВЭБ соберет заявки на биржевые облигации от 20 миллиардов рублей 2 декабря
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. ВЭБ планирует 2 декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир по доходности — премия не выше 180 базисных пунктов к двухлетним ОФЗ.
Госкорпорация намерена разместить двухлетние облигации серии ПБО-001Р-34 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 6 декабря. Организаторы выпуска — Промсвязьбанк и Совкомбанк.
Ценные бумаги ВЭБ планирует разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в 2015 году.
https://1prime.ru/Bonds/20221128/838975624.html
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