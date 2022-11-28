МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. X5 Retail приняла решение досрочно погасить биржевые облигации серий 001Р-08 и 001Р-09 совокупным объемом 10 миллиардов рублей, говорится в материалах компании. X5 Retail открыл книгу заявок на биржевые облигации на 15 миллиардов рублей

Ценные бумаги компания досрочно погасит в дату окончания шестого купонного периода — 13 декабря.

Эмитент облигаций — ООО "ИКС 5 Финанс" — разместил 15-летние бумаги объемом по 5 миллиардов рублей в декабре 2019 года со ставкой полугодовых купонов в размере 6,7% годовых.

X5 Retail в понедельник собирала заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии 002P-02 с полугодовыми купонами и офертой через два с половиной года. Объем размещения составит 20 миллиардов рублей, финальный ориентир ставки купонов — 8,9% годовых.