МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций агрохолдинга "Степь" (принадлежит АФК "Система") объемом до 50 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании. "Степь" ждет рекордного надоя молока в 2022 году

Ценные бумаги в рамках программы будут размещаться по открытой подписке на срок до 15 лет. Сама программа — бессрочная.

Агрохолдинг "Степь" — одна из крупнейших аграрных компаний юга России. Ключевые направления деятельности — растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, производство и дистрибуция сыров, молочных продуктов. Активы расположены в Краснодарском и Ставропольском крае, Ростовской области.