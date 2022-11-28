МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) планирует 1 декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Совдир "Трансконтейнера" одобрил программу облигаций сроком на десять лет

Ориентир по ставке купона — премия не выше 286 базисных пунктов к четырехлетним ОФЗ.

ГТЛК намерена разместить 15-летние облигации серии 002Р-02 с квартальными купонами и офертой через четыре года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 6 декабря. Организаторы выпуска — Промсвязьбанк и Совкомбанк.

Ценные бумаги компания планирует разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в 2020 году.