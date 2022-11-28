ГТЛК соберет заявки на биржевые облигации от пяти миллиардов рублей
Источник: ГТЛК соберет заявки на биржевые облигации от пяти миллиардов рублей 1 декабря
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) планирует 1 декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир по ставке купона — премия не выше 286 базисных пунктов к четырехлетним ОФЗ.
ГТЛК намерена разместить 15-летние облигации серии 002Р-02 с квартальными купонами и офертой через четыре года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 6 декабря. Организаторы выпуска — Промсвязьбанк и Совкомбанк.
Ценные бумаги компания планирует разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в 2020 году.
https://1prime.ru/Bonds/20221128/838977498.html
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