2022-11-29T12:18:02+03:00
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2022
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АФК "Система" соберет заявки на облигации 2 декабря, заявил источник
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АФК "Система" планирует 2 декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир по... ПРАЙМ, 29.11.2022
рынки, облигации, новости, афк "система", инвесторы, облигации
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. АФК "Система" планирует 2 декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир по доходности — премия 220-240 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ.
АФК "Система" намерена разместить десятилетние биржевые облигации серии 001P-24 с трехлетней офертой и квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 7 декабря.
Организаторами выступают BCS Global Markets, БК "Регион", Газпромбанк, инвестбанк "Синары", "Московский кредитный банк", МТС-Банк и Россельхозбанк.
Ценные бумаги компания планирует разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в 2015 году.