МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. АФК "Система" планирует 2 декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. ГТЛК соберет заявки на биржевые облигации от пяти миллиардов рублей

Ориентир по доходности — премия 220-240 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ.

АФК "Система" намерена разместить десятилетние биржевые облигации серии 001P-24 с трехлетней офертой и квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 7 декабря.

Организаторами выступают BCS Global Markets, БК "Регион", Газпромбанк, инвестбанк "Синары", "Московский кредитный банк", МТС-Банк и Россельхозбанк.

Ценные бумаги компания планирует разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в 2015 году.