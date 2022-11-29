"Русал" разместил четвертый выпуск коммерческих облигаций
"Русал" разместил четвертый выпуск коммерческих облигаций на 1,778 миллиарда юаней
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. "Русал" разместил четвертый выпуск коммерческих облигаций, номинированных в китайской валюте, с погашением в марте 2025 года на 1,778 миллиарда юаней, говорится в сообщении компании.
Компания 28 ноября завершила размещение по закрытой подписке выпуска облигаций серии 001PC-04, состоящего из 1,8 миллиона ценных бумаг номиналом 1000 юаней. Таким образом, компания разместила 98,8% выпуска.
"Русал" ранее разместил три выпуска коммерческих облигаций — на 2,38, 2,35 и 2,368 миллиарда юаней.
Компания летом разместила два выпуска биржевых облигаций на общую сумму 4 миллиарда юаней, в октябре — еще один выпуск на 6 миллиардов юаней.
https://1prime.ru/Bonds/20221129/838986332.html
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