МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. "Атомэнергопром" снизил ориентир ставки купонов по зеленым биржевым облигациям объемом 9 миллиардов рублей до уровня не выше 9,15% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Источник назвал ориентир купонов зеленых облигаций "Атомэнергопрома"

Новому ориентиру купонов соответствует доходность к погашению не выше 9,36% годовых. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку купонов не выше 9,35% годовых (доходность не выше 9,57% годовых). Заявки на облигации компания собирает во вторник.

Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование проекта "Строительство ВЭС 375 МВт" в рамках стратегической программы "Ветроэнергетика".

Трехлетний выпуск облигаций серии 001P-02 предусматривает выплату полугодовых купонов. Организаторами выступают Газпромбанк, БК "Регион", "Московский кредитный банк" и Россельхозбанк. Техническая часть размещения предварительно назначена на 6 декабря.

"Атомэнергопром" в июне 2021 года разместил дебютный выпуск зеленых биржевых облигаций объемом 10 миллиардов рублей. Тогда спрос инвесторов на бумаги превысил 79 миллиардов.

"Атомэнергопром" входит в госкорпорацию "Росатом" и консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли.