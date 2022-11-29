Источник: "Атомэнергопром" снизил ориентир купонов зеленых облигаций до 9,15 процента
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. "Атомэнергопром" снизил ориентир ставки купонов по зеленым биржевым облигациям объемом 9 миллиардов рублей до уровня не выше 9,15% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Новому ориентиру купонов соответствует доходность к погашению не выше 9,36% годовых. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку купонов не выше 9,35% годовых (доходность не выше 9,57% годовых). Заявки на облигации компания собирает во вторник.
Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование проекта "Строительство ВЭС 375 МВт" в рамках стратегической программы "Ветроэнергетика".
Трехлетний выпуск облигаций серии 001P-02 предусматривает выплату полугодовых купонов. Организаторами выступают Газпромбанк, БК "Регион", "Московский кредитный банк" и Россельхозбанк. Техническая часть размещения предварительно назначена на 6 декабря.
"Атомэнергопром" в июне 2021 года разместил дебютный выпуск зеленых биржевых облигаций объемом 10 миллиардов рублей. Тогда спрос инвесторов на бумаги превысил 79 миллиардов.
"Атомэнергопром" входит в госкорпорацию "Росатом" и консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли.
https://1prime.ru/Bonds/20221129/838986706.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.