МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. "Славнефть" почти в полном объеме выкупила биржевые облигации выпуска серии 001P-03 на 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении эмитента. X5 Retail досрочно погасит биржевые облигации на десять миллиардов рублей

Компания выкупила по оферте 9,989 миллиона облигаций номиналом 1 тысяча рублей, или 99,89% выпуска.

"Славнефть" разместила 10-летние облигации выпуска в ноябре 2019 года.

"Славнефть" — вертикально-интегрированная нефтяная компания, на паритетных началах контролируется "Роснефтью" и "Газпром нефтью". Компания владеет лицензиями на геологическое изучение недр, добычу нефти и газа на территории Западной и Восточной Сибири.