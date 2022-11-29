"Славнефть" почти полностью выкупила облигации на десять миллиардов рублей
"Славнефть" почти в полном объеме выкупила биржевые облигации на десять миллиардов рублей
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. "Славнефть" почти в полном объеме выкупила биржевые облигации выпуска серии 001P-03 на 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении эмитента.
Компания выкупила по оферте 9,989 миллиона облигаций номиналом 1 тысяча рублей, или 99,89% выпуска.
"Славнефть" разместила 10-летние облигации выпуска в ноябре 2019 года.
"Славнефть" — вертикально-интегрированная нефтяная компания, на паритетных началах контролируется "Роснефтью" и "Газпром нефтью". Компания владеет лицензиями на геологическое изучение недр, добычу нефти и газа на территории Западной и Восточной Сибири.
https://1prime.ru/Bonds/20221129/838989665.html
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