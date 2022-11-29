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2022-11-29T18:26:32+03:00
2022-11-29T18:26:32+03:00
2022
https://1prime.ru/Bonds/20221129/838992209.html
Источник: "Магнит" соберет заявки на облигации на 15 миллиардов рублей
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Ретейлер "Магнит" планирует 30 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 15 миллиардов рублей, сообщил источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов... ПРАЙМ, 29.11.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Ретейлер "Магнит" планирует 30 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 15 миллиардов рублей, сообщил источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов установлен на уровне не выше 9,3% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 9,52% годовых.
Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 004P-01 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно планируется не позднее 7 декабря.
Организаторами выступят Газпромбанк, "Московский кредитный банк", инвестбанк "Синары", Россельхозбанк, "Велес капитал" и ВБРР.