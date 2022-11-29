МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Ретейлер "Магнит" планирует 30 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 15 миллиардов рублей, сообщил источник в финансовых кругах. "Магнит" начал тестировать доставку товаров по Северному морскому пути

Ориентир ставки купонов установлен на уровне не выше 9,3% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 9,52% годовых.

Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 004P-01 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно планируется не позднее 7 декабря.

Организаторами выступят Газпромбанк, "Московский кредитный банк", инвестбанк "Синары", Россельхозбанк, "Велес капитал" и ВБРР.