МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 51,977 миллиарда рублей при спросе в 262,671 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин держит инфляцию под контролем, заявил Силуанов

Цена отсечения составила 97,723% от номинала, средневзвешенная цена — 97,8191% к номиналу. Доходность по цене отсечения составила 10,1% годовых, средневзвешенная доходность — 10,09% годовых.

Минфин РФ позднее в среду также проведет аукционы по размещению ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29021 с погашением в ноябре 2030 года и ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.