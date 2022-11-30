МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 29021 с погашением в ноябре 2030 года на 150,885 миллиарда рублей при спросе в 210,199 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин разместит ОФЗ трех серий на аукционах 30 ноября

Цена отсечения составила 97,056% от номинала, средневзвешенная цена — 97,1498% к номиналу.

Минфин РФ ранее в среду разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 51,977 миллиарда рублей при спросе в 262,671 миллиарда. Позднее министерство предложит инвесторам ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.