МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. "Ювелит", один из крупнейших российских производителей ювелирных изделий, работающий под брендом Sokolov, планирует 14 декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме не менее 3 миллиардов рублей, сообщил источник в финансовых кругах. АКРА присвоило Sokolov кредитный рейтинг "BBB+(RU)"

Ориентир доходности — премия до 550 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ.

Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 001P-01 с квартальными купонами. Организаторами выступят Газпромбанк, "Московский кредитный банк" и "Тинькофф банк". Техническая часть размещения ожидается 20 декабря.

Условия выпуска предусматривают ковенантный пакет — основания для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.

Московская биржа в начале ноября зарегистрировала программу облигаций компании "Ювелит" объемом до 30 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.