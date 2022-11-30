МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитных аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) трех серий на 220 миллиардов рублей при совокупном спросе более чем 490 миллиардов рублей, свидетельствуют данные министерства. Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2026 году

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 51,977 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 97,723% от номинала, средневзвешенная цена — 97,8191% к номиналу. Доходность по цене отсечения составила 10,1% годовых, средневзвешенная доходность — 10,09% годовых. Спрос — 262,671 миллиарда рублей.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29021 с погашением в ноябре 2030 года на 150,885 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 97,056% от номинала, средневзвешенная цена — 97,1498% к номиналу. Спрос — 210,199 миллиарда рублей.

На третьем аукционе Минфин разместил ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года на 16,699 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 93,6% от номинала, средневзвешенная цена — 93,637% к номиналу. Реальная доходность по цене отсечения составила 3,33% годовых, средневзвешенная реальная доходность — 3,33% годовых. Спрос составил 19,371 миллиарда рублей.

"Выпуск ОФЗ с переменным купонным доходом был размещен в полном объеме доступных остатков, и для этого эмитенту пришлось увеличить премию по цене всего на 0,2 процентного пункта по сравнению с прошлым аукционом (с 0,24 до 0,44 процентного пункта). На аукционе по размещению по ОФЗ с постоянным купонным доходом премия по доходности была ожидаемой (10 базисных пунктов), а при размещении ОФЗ с индексируемым номиналом премия по цене была ниже (на 0,21 процентного пункта) по сравнению с прошлой неделей", — рассказал РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

Минфин по итогам семи состоявшихся в октябре и ноябре аукционных дней разместил гособлигации на 1,646 триллиона рублей.