МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. "Ростелеком" установил ориентир ставки купонов по социальным биржевым облигациям объемом 10 миллиардов рублей на уровне не выше 9,1% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Магнит" увеличил объем размещения облигаций, сообщил источник

Данному ориентиру купонов соответствует доходность к погашению не выше 9,42% годовых.

Компания в четверг собирает заявки инвесторов на биржевые облигации серии 001P-06R с погашением через два года и девять месяцев и квартальными купонами. Предварительная дата технической части размещения — 9 декабря. Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, БК "Регион", "Московский кредитный банк" и Россельхозбанк.

Привлеченные в результате размещения облигаций средства планируется направить на рефинансирование затрат по комплексным социальным проектам, направленным на развитие общественной жизни, в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура": проект "Создание инфраструктуры для подключения к сети "Интернет" социально значимых объектов" и проект "Устранение цифрового неравенства".