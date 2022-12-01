МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. "Металлоинвест" планирует 12 декабря собрать заявки инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций, номинированных в китайской валюте, объемом 1 миллиард юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Ростелеком" установил ориентир купонов специальных облигаций

Компания намерена разместить на Московской бирже трехлетние облигации с полугодовыми купонами. Ориентир по ставке купона составляет не выше 3,5%.

Условия выпуска предусматривают расчеты в юанях на первичном размещении, при выплате купонов и погашении выпуска — в юанях с возможностью выплат по решению эмитента или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях. Техническая часть размещения облигаций ожидается не позднее 20 декабря.

Организаторами размещения выступят Газпромбанк, банк "Дом.РФ" и банк "Зенит", соорганизаторами — БК "Регион" и "Тинькофф банк".

"Металлоинвест" в сентябре разместил два выпуска биржевых облигаций на 2 миллиарда юаней.