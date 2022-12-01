Источник: "Металлоинвест" соберет заявки на новый выпуск облигаций в юанях
Источник: "Металлоинвест" 12 декабря соберет заявки на новый выпуск облигаций в юанях
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. "Металлоинвест" планирует 12 декабря собрать заявки инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций, номинированных в китайской валюте, объемом 1 миллиард юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Компания намерена разместить на Московской бирже трехлетние облигации с полугодовыми купонами. Ориентир по ставке купона составляет не выше 3,5%.
Условия выпуска предусматривают расчеты в юанях на первичном размещении, при выплате купонов и погашении выпуска — в юанях с возможностью выплат по решению эмитента или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях. Техническая часть размещения облигаций ожидается не позднее 20 декабря.
Организаторами размещения выступят Газпромбанк, банк "Дом.РФ" и банк "Зенит", соорганизаторами — БК "Регион" и "Тинькофф банк".
"Металлоинвест" в сентябре разместил два выпуска биржевых облигаций на 2 миллиарда юаней.
https://1prime.ru/Bonds/20221201/839019588.html
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