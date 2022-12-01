МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. ЦБ РФ ГОТОВ ВЫКУПАТЬ ОФЗ ТОЛЬКО В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, ВЕРОЯТНОСТЬ ТАКОГО РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ ДЛЯ СТРАНЫ КРАЙНЕ НИЗКА — ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ЮДАЕВА

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