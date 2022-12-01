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2022-12-01T16:29:40+03:00
2022
https://1prime.ru/Bonds/20221201/839023629.html
Банк России выкупит ОФЗ только в крайнем случае
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ЦБ РФ ГОТОВ ВЫКУПАТЬ ОФЗ ТОЛЬКО В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, ВЕРОЯТНОСТЬ ТАКОГО РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ ДЛЯ СТРАНЫ КРАЙНЕ НИЗКА — ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ЮДАЕВА Новость дополняется ПРАЙМ, 01.12.2022
рынки, облигации, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. ЦБ РФ ГОТОВ ВЫКУПАТЬ ОФЗ ТОЛЬКО В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, ВЕРОЯТНОСТЬ ТАКОГО РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ ДЛЯ СТРАНЫ КРАЙНЕ НИЗКА — ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ЮДАЕВА
Новость дополняется