МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. "Газпром" 2 декабря начнет размещение замещающих облигаций объемом 1 миллиард долларов, говорится в сообщении компании. "Газпром" снизил экспорт в дальнее зарубежье на 44,5 процента за 11 месяцев

Заявки инвесторов на облигации компания будет собирать до 12 декабря. Выпуск серии ЗО31-1-Д включает 1 миллион облигаций номиналом 1 тысяча долларов с погашением в июле 2031 года.

Эмитентом выступит компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций.

"Газпром" с сентября размещает замещающие облигации — российские облигации, замещающие еврооблигации компании, права на которые учитываются российскими депозитариями. К текущему моменту компания таким образом частично заместила ряд выпусков евробондов, номинированных в долларах, фунтах стерлингов и евро.