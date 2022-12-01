"Газпром" 2 декабря начнет новое размещение замещающих облигаций
"Газпром" 2 декабря начнет размещение замещающих облигаций на миллиард долларов
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. "Газпром" 2 декабря начнет размещение замещающих облигаций объемом 1 миллиард долларов, говорится в сообщении компании.
Заявки инвесторов на облигации компания будет собирать до 12 декабря. Выпуск серии ЗО31-1-Д включает 1 миллион облигаций номиналом 1 тысяча долларов с погашением в июле 2031 года.
Эмитентом выступит компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций.
"Газпром" с сентября размещает замещающие облигации — российские облигации, замещающие еврооблигации компании, права на которые учитываются российскими депозитариями. К текущему моменту компания таким образом частично заместила ряд выпусков евробондов, номинированных в долларах, фунтах стерлингов и евро.
https://1prime.ru/Bonds/20221201/839025253.html
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