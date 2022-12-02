МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. "Дом.РФ" планирует 15 декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 15 миллиардов рублей, говорится в материалах для инвесторов. "Газпром" 2 декабря начнет новое размещение замещающих облигаций

Компания намерена разместить биржевые облигации серии 002P-01 с переменным купоном с привязкой к процентной ставке RUONIA, взяв за ориентир по условиям выпуска ОФЗ с переменным купоном серии 29020.

"Дом.РФ" ориентирует инвесторов на премию к индикативной рублевой депозитной ставке овернайт российского межбанковского рынка RUONIA в диапазоне 140-150 базисных пунктов.

Выпуск предусматривает выплату квартальных купонов и погашение в сентябре 2027 года. Организаторами выступят банк "Дом.РФ" и "Московский кредитный банк".