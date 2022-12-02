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2022
https://1prime.ru/Bonds/20221202/839032202.html
"Дом.РФ" соберет заявки на облигации с привязкой к RUONIA 15 декабря
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"Дом.РФ" планирует 15 декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 15 миллиардов рублей, говорится в материалах для инвесторов. Компания намерена разместить... ПРАЙМ, 02.12.2022
рынки, облигации, новости, дом.рф, биржевые облигации, купон
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. "Дом.РФ" планирует 15 декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 15 миллиардов рублей, говорится в материалах для инвесторов.
Компания намерена разместить биржевые облигации серии 002P-01 с переменным купоном с привязкой к процентной ставке RUONIA, взяв за ориентир по условиям выпуска ОФЗ с переменным купоном серии 29020.
"Дом.РФ" ориентирует инвесторов на премию к индикативной рублевой депозитной ставке овернайт российского межбанковского рынка RUONIA в диапазоне 140-150 базисных пунктов.
Выпуск предусматривает выплату квартальных купонов и погашение в сентябре 2027 года. Организаторами выступят банк "Дом.РФ" и "Московский кредитный банк".