МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. ВЭБ установил ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом не менее 20 миллиардов рублей на уровне не выше 9,5% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Дом.РФ" соберет заявки на облигации с привязкой к RUONIA 15 декабря

Данному ориентиру купонов соответствует доходность к погашению не выше 9,73% годовых.

Госкорпорация в пятницу собирает заявки инвесторов на двухлетние облигации серии ПБО-001Р-34 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 6 декабря. Организаторы выпуска — Промсвязьбанк и Совкомбанк.

Ценные бумаги ВЭБ планирует разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в 2015 году.