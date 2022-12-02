ВЭБ установил ориентир купонов по облигациям не выше 9,5 процента
ВЭБ установил ориентир купонов по облигациям на 20 миллиардов рублей не выше 9,5 процента
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. ВЭБ установил ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом не менее 20 миллиардов рублей на уровне не выше 9,5% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Данному ориентиру купонов соответствует доходность к погашению не выше 9,73% годовых.
Госкорпорация в пятницу собирает заявки инвесторов на двухлетние облигации серии ПБО-001Р-34 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 6 декабря. Организаторы выпуска — Промсвязьбанк и Совкомбанк.
Ценные бумаги ВЭБ планирует разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в 2015 году.
https://1prime.ru/Bonds/20221202/839032263.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.