Восточная стивидорная компания открыла книгу заявок на облигации
Восточная стивидорная компания открыла книгу заявок на облигации от пяти миллиардов рублей
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МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Восточная стивидорная компания (входит в Global Ports) открыла книгу заявок на биржевые облигации в объеме не менее 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
Ориентир по ставке купонов составляет не выше 11,25% годовых.
Компания намерена разместить пятилетние биржевые облигации серии 001P-03R с полугодовыми купонами. Организаторами выступают Газпромбанк, "Московский кредитный банк", Росбанк и Россельхозбанк.
Выпуск обеспечен публичной безотзывной офертой по праву РФ от Global Ports.
Global Ports управляет пятью морскими контейнерными терминалами в РФ ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии ("Мулти-Линк" в Хельсинки и Котке). Также владеет внутренним контейнерным терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом.
https://1prime.ru/Bonds/20221202/839032426.html
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