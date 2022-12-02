МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Восточная стивидорная компания (входит в Global Ports) открыла книгу заявок на биржевые облигации в объеме не менее 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. ВЭБ установил ориентир купонов по облигациям не выше 9,5 процента

Ориентир по ставке купонов составляет не выше 11,25% годовых.

Компания намерена разместить пятилетние биржевые облигации серии 001P-03R с полугодовыми купонами. Организаторами выступают Газпромбанк, "Московский кредитный банк", Росбанк и Россельхозбанк.

Выпуск обеспечен публичной безотзывной офертой по праву РФ от Global Ports.

Global Ports управляет пятью морскими контейнерными терминалами в РФ ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии ("Мулти-Линк" в Хельсинки и Котке). Также владеет внутренним контейнерным терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом.