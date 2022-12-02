МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Спрос инвесторов на зеленые биржевые облигации "Атомэнергопрома" превысил предложение в восемь раз и составил более 73 миллиардов рублей, говорится в сообщении Россельхозбанка, который выступил одним из организаторов сделки. Источник назвал ориентир купона по облигациям АФК "Система"

Заявки на облигации объемом 9 миллиардов рублей компания собирала во вторник. Трехлетний выпуск облигаций серии 001P-02 предусматривает выплату полугодовых купонов.

"Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,35% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,57%. Объем спроса инвесторов в ходе бук-билдинга превысил 73 миллиарда рублей, что позволило компании несколько раз снизить ориентир ставки купона и зафиксировать его на уровне 8,95% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,15%", — говорится в сообщении.

Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование проекта "Строительство ВЭС 375 МВт" в рамках стратегической программы "Ветроэнергетика".

Организаторами выступили также Газпромбанк, БК "Регион" и "Московский кредитный банк". Техническая часть размещения запланирована на 6 декабря.

"Атомэнергопром" в июне 2021 года разместил дебютный выпуск зеленых биржевых облигаций объемом 10 миллиардов рублей. Тогда спрос инвесторов на бумаги превысил 79 миллиардов рублей.

"Атомэнергопром" входит в госкорпорацию "Росатом" и консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли.