МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Восточная стивидорная компания (входит в Global Ports) увеличила объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Спрос на зеленые облигации "Атомэнергопрома" превысил предложение

Финальный ориентир ставки купонов составляет 11,25% годовых. Заявки на облигации в объеме не менее 5 миллиардов рублей компания собирала в пятницу. Эмитент ориентировал инвесторов на ставку купонов не выше 11,25% годовых.

Компания намерена разместить пятилетние биржевые облигации серии 001P-03R с полугодовыми купонами. Организаторами выступают Газпромбанк, "Московский кредитный банк", Росбанк и Россельхозбанк.

Выпуск обеспечен публичной безотзывной офертой по праву РФ от Global Ports.

Global Ports управляет пятью морскими контейнерными терминалами в РФ ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии ("Мулти-Линк" в Хельсинки и Котке). Также владеет внутренним контейнерным терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом.