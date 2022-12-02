МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. ВЭБ установил финальный ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом не менее 20 миллиардов рублей в размере 9,35% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Спрос на зеленые облигации "Атомэнергопрома" превысил предложение

Финальному ориентиру купонов соответствует доходность к погашению 9,57% годовых. Первоначальный ориентир ставки купонов был установлен на уровне не выше 9,5% годовых (доходность не выше 9,73% годовых).

Госкорпорация в пятницу собирала заявки инвесторов на двухлетние облигации серии ПБО-001Р-34 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 6 декабря. Организаторы выпуска — Промсвязьбанк и Совкомбанк.

Ценные бумаги ВЭБ планирует разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в 2015 году.