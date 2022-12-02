МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. АФК "Система" установила финальный ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом 10 миллиардов рублей в размере 10% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Источник назвал финальный ориентир купонов по облигациям ВЭБа

Финальному ориентиру купонов соответствует доходность к оферте 10,38% годовых. Первоначальный ориентир по купону составлял 10,2-10,4% годовых (доходность 10,59-10,81% годовых).

АФК "Система" в пятницу собирала заявки инвесторов на десятилетние биржевые облигации серии 001P-24 с трехлетней офертой и квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 7 декабря.

Организаторами выступают BCS Global Markets, БК "Регион", Газпромбанк, инвестбанк "Синары", "Московский кредитный банк", МТС-Банк и Россельхозбанк.

Ценные бумаги компания планирует разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в 2015 году.