МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций до 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Positive Technologies планирует 5 декабря собрать заявки на облигации

Финальный ориентир ставки купонов составляет 9,35% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,57% годовых. Первоначальный ориентир ставки купонов был установлен на уровне не выше 9,5% годовых (доходность не выше 9,73% годовых), а объем размещения ожидался не менее 20 миллиардов рублей.

Госкорпорация в пятницу собирала заявки инвесторов на двухлетние облигации серии ПБО-001Р-34 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 6 декабря. Организаторы выпуска — Промсвязьбанк и Совкомбанк.

Ценные бумаги ВЭБ планирует разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в 2015 году.