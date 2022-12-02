МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Компания "Балтийский лизинг" увеличила объем размещения дополнительного выпуска биржевых облигаций до 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций, сообщил источник

Заявки инвесторов на дополнительный выпуск биржевых облигаций объемом от 5 миллиардов рублей компания собирала в пятницу. Цена размещения составит 100% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению 11,2% годовых.

Компания размещает дополнительный выпуск №1 к биржевым облигациям серии БО-П06. Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, Россельхозбанк и инвестбанк "Синары".

Основной выпуск трехлетних облигаций данной серии компания разместила в сентябре этого года на 3 миллиарда рублей со ставкой первого-шестого полугодовых купонов в размере 10,9% годовых. Выпуск предусматривает погашение амортизационными частями.

Группа компаний "Балтийский лизинг" образована в 1990 году. Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Филиальная сеть компании насчитывает 79 подразделений по всей России.