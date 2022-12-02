МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Спрос инвесторов на биржевые облигации ВЭБа по финальной ставке купона составил около 44 миллиардов рублей, говорится в сообщении госкорпорации. Спрос на зеленые облигации "Атомэнергопрома" превысил предложение

Госкорпорация в пятницу собирала заявки инвесторов на двухлетние облигации серии ПБО-001Р-34 с полугодовыми купонами. Первоначальный ориентир ставки купонов был установлен на уровне не выше 9,5% годовых (доходность к погашению не выше 9,73% годовых), а объем размещения ожидался не менее 20 миллиардов рублей.

"Общий спрос по финальной ставке купона со стороны российских инвесторов составил около 44 миллиардов рублей, что позволило эмитенту принять решение о фиксации объема выпуска на уровне 25 миллиардов рублей, а ставку купона установить на уровне 9,35% годовых", — говорится в сообщении.

В размещении приняли участие более 30 российских институциональных инвесторов, добавили в ВЭБе.

Техническая часть размещения запланирована на 6 декабря. Организаторы выпуска — Промсвязьбанк и Совкомбанк. Ценные бумаги ВЭБ планирует разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в 2015 году.