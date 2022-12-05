Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2025 году
Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2025 году на 3,3 миллиарда рублей
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в евро, с погашением в 2025 году на 3,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.
Оно информирует, что "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2025 году… в сумме 3,3 млрд. руб. (эквивалент 50,3 млн. евро) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")".
"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", — отмечает министерство.
Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.
https://1prime.ru/Bonds/20221205/839053673.html
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