МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. "Газпром" 6 декабря начнет размещение замещающих облигаций объемом 2 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании. Совет директоров "Газпрома" обсудит программу развития 7 декабря

Выпуск серии ЗО29-1-Д включает 2 миллиона облигаций номиналом 1 тысяча долларов с погашением в январе 2029 года.

Эмитентом выступит компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций.

"Газпром" с сентября размещает замещающие облигации — российские облигации, замещающие еврооблигации компании, права на которые учитываются российскими депозитариями. К текущему моменту компания таким образом частично заместила ряд выпусков евробондов, номинированных в долларах, фунтах стерлингов и евро.