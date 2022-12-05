МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Российская компания из сферы кибербезопасности Positive Technologies установила ставку купонов по биржевым облигациям объемом 2,5 миллиарда рублей в размере 10,55% годовых, говорится в сообщении компании. "Газпром" разместит замещающие облигации на два миллиарда долларов

Компания в понедельник собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 001P-02 с квартальными купонами. Первоначальный ориентир ставки купонов составлял не выше 10,9% годовых, но в ходе сбора заявок он несколько раз снижался.

Техническая часть размещения ценных бумаг запланирована на 7 декабря. Организатором выступает банк "Открытие".