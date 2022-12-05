Positive Technologies установила ставку купонов по облигациям
Positive Technologies установила ставку купонов по облигациям в 10,55 процента
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Российская компания из сферы кибербезопасности Positive Technologies установила ставку купонов по биржевым облигациям объемом 2,5 миллиарда рублей в размере 10,55% годовых, говорится в сообщении компании.
Компания в понедельник собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 001P-02 с квартальными купонами. Первоначальный ориентир ставки купонов составлял не выше 10,9% годовых, но в ходе сбора заявок он несколько раз снижался.
Техническая часть размещения ценных бумаг запланирована на 7 декабря. Организатором выступает банк "Открытие".
https://1prime.ru/Bonds/20221205/839062031.html
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