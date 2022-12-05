МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Спрос инвесторов на биржевые облигации российской компании из сферы кибербезопасности Positive Technologies составил более 6,5 миллиарда рублей, превысив предложение в 2,6 раза, говорится в сообщении компании. Positive Technologies установила ставку купонов по облигациям

Компания в понедельник собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 001P-02 с квартальными купонами объемом 2,5 миллиарда рублей. "Суммарный спрос со стороны инвесторов составил более 6,5 миллиарда рублей, превысив объем размещаемых ценных бумаг в 2,6 раза", — говорится в сообщении компании.

Первоначальный ориентир ставки купонов составлял не выше 10,9% годовых, но в ходе сбора заявок он несколько раз снижался. "На фоне высокого спроса на облигации со стороны инвесторов ставка купона по новому инструменту установлена на комфортном для компании уровне 10,55%", — сообщила компания.

Выпуск облигаций производится с целью улучшения структуры долгового портфеля компании и замещения краткосрочных кредитов по плавающей ставке инструментом с фиксированной стоимостью, отмечают в Positive Technologies.

Техническая часть размещения ценных бумаг запланирована на 7 декабря. Организатором выступает банк "Открытие".