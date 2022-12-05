МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Акции одной из крупнейших швейцарских банковских групп Credit Suisse в понедельник растут приблизительно на 5%, свидетельствуют данные торгов. Рынки реагируют на сообщения о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и американская инвестиционная компания, управляемая бывшим исполнительным директором Barclays PLC, готовятся инвестировать в банк более миллиарда долларов. Акции Credit Suisse достигли рекордного минимума

По состоянию на 19.13 мск акции банковской группы растут в цене на 4,54%, до 3,08 швейцарского франка за бумагу.

Ранее газета Wall Street Journal (WSJ) сообщала со ссылкой на источники, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман рассматривает возможность инвестиций в Credit Suisse в размере около 500 миллионов долларов для поддержки нового подразделения банка CS First Boston.

Также издание отмечало, что дополнительная финансовая поддержка может прийти от американских инвесторов, в том числе от банкира Боба Даймонда из Atlas Merchant Capital.

По данным газеты, ранее Credit Suisse уже получила 500 миллионов долларов от инвестора, имя которого не называется. Как пишет WSJ, председатель Credit Suisse Аксель Леманн заявлял, что у него есть и другие твердые обязательства в дополнение к 500 миллионам долларов от этого неназванного инвестора.