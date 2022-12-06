МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. "Газпром" разместил облигации в объеме 421,1 миллиона евро с погашением в 2024 году, замещающие еврооблигации компании, говорится в сообщении эмитента. Спрос на облигации Positive Technologies превысил 6,5 миллиарда рублей

Выпуск замещающих облигаций – российских облигаций, замещающих еврооблигации компании, права на которые учитываются российскими депозитариями, – включает в себя 1 миллион облигаций номиналом 1 тысяча евро с погашением в январе 2024 года. Таким образом, компания разместила 42,11% выпуска.

Оплата облигаций при размещении осуществлялась денежными средствами, а также еврооблигациями, выпущенными компанией специального назначения Gaz Capital, с соответствующими параметрами, права на которые учитываются российскими депозитариями.

В итоге денежными средствами были оплачены облигации на 181,7 миллиона евро, еврооблигациями — на 239,4 миллиона.

Президент РФ Владимир Путин в середине июля подписал закон, разрешающий российским эмитентам, имеющим в обращении еврооблигации, в 2022 году выпускать замещающие их облигации. Закон позволяет российским юрлицам до конца 2022 года выпускать без регистрации проспекта эмиссии и размещать облигации, которые должны заместить их евробонды.