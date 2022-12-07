МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Российская электротехническая компания IEK Group установила ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом не более 2 миллиардов рублей на уровне не выше 13% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Раскрыт секрет, как не "сжечь" сбережения в долларах

Установленному ориентиру купонов соответствует доходность к погашению не выше 13,65% годовых.

Компания планирует во второй декаде декабря собрать заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 001Р-01 с квартальными купонами.

Организаторами выступят банк "Открытие" и Совкомбанк. Эмитент ценных бумаг — ООО "ИЭК Холдинг".