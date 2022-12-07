Источник назвал ориентир купонов по облигациям IEK Group
Источник: ориентир купонов по облигациям IEK Group составил не выше 13 процентов
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Российская электротехническая компания IEK Group установила ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом не более 2 миллиардов рублей на уровне не выше 13% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Установленному ориентиру купонов соответствует доходность к погашению не выше 13,65% годовых.
Компания планирует во второй декаде декабря собрать заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 001Р-01 с квартальными купонами.
Организаторами выступят банк "Открытие" и Совкомбанк. Эмитент ценных бумаг — ООО "ИЭК Холдинг".
https://1prime.ru/Bonds/20221207/839081969.html
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