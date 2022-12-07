МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 года на 28,876 миллиарда рублей при спросе в 247,752 миллиарда, говорится в сообщении Московской биржи. Минфин выступил против тотального лицензирования майнинга

Цена отсечения составила 86,4% от номинала, средневзвешенная цена — 86,4002% к номиналу. Доходность по цене отсечения составила 9,87% годовых, средневзвешенная доходность — 9,87% годовых.

Минфин РФ позднее в среду также проведет аукционы по размещению ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29023 с погашением в августе 2034 года и ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.