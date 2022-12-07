Минфин разместил на аукционе ОФЗ на 750 миллиардов рублей
Минфин разместил на аукционе ОФЗ серии 29023 на 750 миллиардов рублей
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 29023 с погашением в августе 2034 года на 750 миллиардов рублей при спросе в 910,7 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 96,14% от номинала, средневзвешенная цена — 96,1828% к номиналу.
Минфин РФ позднее в среду также проведет аукционы по размещению ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
https://1prime.ru/Bonds/20221207/839085270.html
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