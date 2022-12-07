МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 29023 с погашением в августе 2034 года на 750 миллиардов рублей при спросе в 910,7 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин на аукционах в среду на предложит ОФЗ трех серий

Цена отсечения составила 96,14% от номинала, средневзвешенная цена — 96,1828% к номиналу.

Минфин РФ позднее в среду также проведет аукционы по размещению ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.