"Евротранс" соберет заявки на облигации в декабре, заявил источник
Источник: "Евротранс" соберет заявки на облигации от трех миллиардов рублей в декабре
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Компания "Евротранс" (оператор сети АЗС под брендом "Трасса") планирует во второй половине декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 3 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир по ставке купонов — премия около 500 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ.
Компания намерена разместить трехлетние облигации серии 001P-01, предусматривающие выплату купонов раз в месяц.
Организаторами выступят Газпромбанк, BCS Global Markets и Россельхозбанк.
https://1prime.ru/Bonds/20221207/839086310.html
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