МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Компания "Евротранс" (оператор сети АЗС под брендом "Трасса") планирует во второй половине декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 3 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Белоруссия разместит облигации в российских рублях в декабре

Ориентир по ставке купонов — премия около 500 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ.

Компания намерена разместить трехлетние облигации серии 001P-01, предусматривающие выплату купонов раз в месяц.

Организаторами выступят Газпромбанк, BCS Global Markets и Россельхозбанк.