МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитных аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) трех серий на 809 миллиардов рублей (по номиналу) при совокупном спросе почти 1,2 триллиона рублей, это является близким к рекордному результату от 16 ноября, когда было размещено ОФЗ на 823 миллиарда рублей, свидетельствуют данные министерства и комментарий эксперта. Минфин на аукционах в среду на предложит ОФЗ трех серий

На первом безлимитном аукционе ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 года на 28,876 миллиарда рублей при спросе в 247,752 миллиарда. Цена отсечения составила 86,4% от номинала, средневзвешенная цена — 86,4002% к номиналу. Доходность по цене отсечения составила 9,87% годовых, средневзвешенная доходность — 9,87% годовых.

На втором безлимитном аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 29023 с погашением в августе 2034 года на 750 миллиардов рублей при спросе в 910,7 миллиарда. Цена отсечения составила 96,14% от номинала, средневзвешенная цена — 96,1828% к номиналу.

На третьем безлимитном аукционе ведомство разместило ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года на 29,9 миллиарда рублей при спросе в 39,9 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 93,6% от номинала, средневзвешенная цена — 93,6382% к номиналу.

Результаты сегодняшних аукционов по спросу и размещению стали вторыми в истории рынка, уступив только показателям трехнедельной давности, комментирует РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

"По итогам восьми состоявшихся в октябре и ноябре аукционных дней объем размещения гособлигаций составил порядка 2,455 триллиона рублей, обеспечив перевыполнение плана привлечения на четвертый квартал более чем в 16 раз (150 миллиардов рублей). С начала 2022 года Минфин разместило ОФЗ на общую сумму порядка 2,593 триллиона рублей или 79,5% от первоначально установленного плана заимствования на год — в объеме 3,26 триллиона", — говорит он.