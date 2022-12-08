МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Минфин РФ планирует выполнять программу заимствований в 2023 году консервативным способом, до конца года ведомство также будет придерживаться традиционной тактики по размещению ОФЗ, сообщил заместитель министра финансов РФ Тимур Максимов, выступая на Российском облигационном конгрессе. Финансист рассказал, как поступить с деньгами до Нового года

"Программа на 2023 год у нас достаточно амбициозная — 3,5 триллиона рублей номинальный объем. Планируем выполнять традиционным для Минфина консервативным способом, предлагая всю линейку инструментов, доступных нам, и, конечно же, находя тонкий баланс между спросом и предложением без чрезмерного премирования", — сказал он.

"На сегодняшний день, с учетом вчерашнего размещения, мы уже привлекли 2,4 триллиона рублей. Осталось еще два аукционных дня — планируем придерживаться нашей традиционной тактики, стараясь найти баланс между интересом инвесторов и бюджетом", — добавил замглавы Минфина.

По словам Максимова, рынок ОФЗ сейчас находится в неплохой форме. С октября, после возобновления размещений, коэффициент удовлетворения спроса в среднем составлял менее 50%, что говорит о наличии спроса и активности инвесторов. "Здесь важно аккуратно, выверенно работать с теми объемами, которые рынок предлагает", — отметил замминистра.

Кроме того, он рассказал, что Минфин ведет переговоры с участниками рынка по формату обмена евробондов на ОФЗ. По словам Максимова, такая опция была заложена в законодательство на 2023 год, и ведомство готово к обмену. "Нам самое главное теперь оценить масштаб бедствия и договориться об условиях этого обмена", — добавил замглавы министерства.