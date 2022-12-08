МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. ВЭБ в перспективе рассматривает возможность размещения облигаций, номинированных в юанях, сообщил заместитель председателя ВЭБа Константин Вышковский. Курс юаня снизился против доллара

"В перспективе мы рассматриваем возможность выпуска такого инструмента (облигаций в юанях — ред.), и прежде всего это будет связано с появлением у ВЭБа проектов, финансируемых в китайской валюте", — сказал он, выступая на Российском облигационном конгрессе.