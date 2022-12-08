С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — ПРАЙМ. ВЭБ не планирует размещать замещающие облигации для замены своих еврооблигаций, сообщил заместитель председателя ВЭБа Константин Вышковский, выступая на Российском облигационном конгрессе. ВЭБ рассмотрит возможность размещения облигаций в юане

Многие российские компании выпускают замещающие валютные облигации по российскому праву в российской инфраструктуре, решая таким образом вопрос расчетов по размещенным ранее еврооблигациям.

"Несмотря на то, что ВЭБ в 2016 году был таким пионером и инноватором, и тогда бумаги не назывались замещающими — это были квазивалютные инструменты. Мы тогда, находясь еще только под секторальными санкциями, дополнили линейку нашу локальных инструментов бумагами, номинированными в иностранной валюте", — напомнил он.

"Но в отношении обращающихся еврооблигаций мы не планируем выпускать замещающие облигации. У нас в обращении остались всего три выпуска, два из которых погашаются в следующем году, и один в 2025 году", — сказал он. Минфин предложил унифицировать выплаты нерезидентам по ОФЗ и евробондам

По его словам, ВЭБ выбрал для себя опцию, которую предоставило российское законодательство, — это выплаты на счета типа С тем держателям, которые являются нерезидентами из недружественных стран либо хранят бумаги в иностранной юрисдикции.

"Выбор данного варианта связан во многом с очевидной сложностью идентификации владельцев облигаций, которые хранят бумаги в иностранном депозитарии, особенно это актуально для таких эмитентов, как мы, которые находятся под блокирующими санкциями", — сказал он.

"На мой взгляд, выплаты напрямую таким инвесторам несут крайне высокие риски, которые невозможно купировать для эмитента, по сути ущемляют их финансовый интерес. Поэтому мы такой вариант не рассматриваем", — заключил он.