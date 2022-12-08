ВЭБ сообщил, что не планирует размещать замещающие облигации для замены своих евробондов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — ПРАЙМ. ВЭБ не планирует размещать замещающие облигации для замены своих еврооблигаций, сообщил заместитель председателя ВЭБа Константин Вышковский, выступая на Российском облигационном конгрессе.
Многие российские компании выпускают замещающие валютные облигации по российскому праву в российской инфраструктуре, решая таким образом вопрос расчетов по размещенным ранее еврооблигациям.
"Несмотря на то, что ВЭБ в 2016 году был таким пионером и инноватором, и тогда бумаги не назывались замещающими — это были квазивалютные инструменты. Мы тогда, находясь еще только под секторальными санкциями, дополнили линейку нашу локальных инструментов бумагами, номинированными в иностранной валюте", — напомнил он.
"Но в отношении обращающихся еврооблигаций мы не планируем выпускать замещающие облигации. У нас в обращении остались всего три выпуска, два из которых погашаются в следующем году, и один в 2025 году", — сказал он.
По его словам, ВЭБ выбрал для себя опцию, которую предоставило российское законодательство, — это выплаты на счета типа С тем держателям, которые являются нерезидентами из недружественных стран либо хранят бумаги в иностранной юрисдикции.
"Выбор данного варианта связан во многом с очевидной сложностью идентификации владельцев облигаций, которые хранят бумаги в иностранном депозитарии, особенно это актуально для таких эмитентов, как мы, которые находятся под блокирующими санкциями", — сказал он.
"На мой взгляд, выплаты напрямую таким инвесторам несут крайне высокие риски, которые невозможно купировать для эмитента, по сути ущемляют их финансовый интерес. Поэтому мы такой вариант не рассматриваем", — заключил он.
https://1prime.ru/Bonds/20221208/839101107.html