Мосбиржа спрогнозировала рост российского рынка облигаций
Мосбиржа ожидает, что российский рынок облигаций в 2023 году превысит 40 триллионов рублей
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — ПРАЙМ. Московская биржа прогнозирует, что объем российского рынка облигаций в 2023 году превысит 40 триллионов рублей, сообщил директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков.
"В любом случае, 40 (триллионов рублей — ред.) — это тот порог, который мы преодолеем. По сути, это оценка той базы, той емкости рынка публичного долгового капитала, с которым нам с вами предстоит работать в следующем году", — сказал он, выступая на Российском облигационном конгрессе.
Объем локальных облигаций в обращении в 2023 году может вырасти на 15% относительно 2022 года и составить 42,2 триллиона рублей, следует из презентации торговой площадки.
Расти будет как рынок ОФЗ, так и рынок корпоративных облигаций. По прогнозам торговой площадки, объем гособлигаций в обращении может вырасти на 7%, до 20,7 триллиона рублей, корпоративных — на 6%, до 20,6 триллиона рублей.
https://1prime.ru/Bonds/20221208/839101486.html
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