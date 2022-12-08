С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — ПРАЙМ. Московская биржа прогнозирует, что объем российского рынка облигаций в 2023 году превысит 40 триллионов рублей, сообщил директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков. Минфин предложил унифицировать выплаты нерезидентам по ОФЗ и евробондам

"В любом случае, 40 (триллионов рублей — ред.) — это тот порог, который мы преодолеем. По сути, это оценка той базы, той емкости рынка публичного долгового капитала, с которым нам с вами предстоит работать в следующем году", — сказал он, выступая на Российском облигационном конгрессе.

Объем локальных облигаций в обращении в 2023 году может вырасти на 15% относительно 2022 года и составить 42,2 триллиона рублей, следует из презентации торговой площадки.

Расти будет как рынок ОФЗ, так и рынок корпоративных облигаций. По прогнозам торговой площадки, объем гособлигаций в обращении может вырасти на 7%, до 20,7 триллиона рублей, корпоративных — на 6%, до 20,6 триллиона рублей.