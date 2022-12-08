С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — ПРАЙМ. Сегмент замещающих облигаций является одним из самых интересных на долговом рынке для инвесторов, считает заместитель председателя правления – руководитель CIB Совкомбанка Михаил Автухов. Акции "Казмунайгаз" торгуются по 18,16 доллара

Многие российские компании выпускают замещающие валютные облигации по российскому праву в российской инфраструктуре, решая вопрос расчетов по размещенным ранее еврооблигациям.

"Мы считаем, что российский сегмент замещающих облигаций является одним из самых интересных на долговом рынке для инвесторов", — сказал он, выступая на Российском облигационном конгрессе.

По его словам, замещающие валютные облигации — на текущий момент одна из самых интересных возможностей для инвесторов, в том числе с точки зрения предлагаемых доходностей. "Альтернатив с такой доходностью мы не видим", — отметил он.

Тем не менее, банк ожидает снижение доходности по бумагам.

Кроме того, в замещающих облигациях нет инфраструктурного риска, который в текущем году реализовался для держателей евробондов. "Мы видим очень большой запас валютной ликвидности", — сказал он.

По его словам, возможна и временная волатильность в сегменте — рынок не будет статичным и линейным.