АКРА: объем выпусков замещающих облигаций может достичь триллиона рублей
АКРА: объем выпусков замещающих облигаций в 2023 году может достичь триллиона рублей
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — ПРАЙМ. Объем новых выпусков замещающих валютных облигаций российских компаний в 2023 году может составить в эквиваленте около 1 триллиона рублей, заявил генеральный директор АКРА Михаил Сухов.
По его словам, сегмент замещающих валютных облигаций является одним из факторов роста российского долгового рынка.
"Мы наблюдаем возможности размещений в 2023 году примерно 1 триллион рублей замещающих облигаций", — сказал он, выступая на Российском облигационном конгрессе.
"По нашим оценкам, которые совпадают с оценками участников рынка, около половины замещающих облигаций уже сейчас обеспечиваются спросом со стороны физических лиц", — добавил он.
Многие российские компании выпускают замещающие валютные облигации по российскому праву в российской инфраструктуре, решая вопрос расчетов по размещенным ранее еврооблигациям.
https://1prime.ru/Bonds/20221208/839104741.html
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