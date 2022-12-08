С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — ПРАЙМ. Объем новых выпусков замещающих валютных облигаций российских компаний в 2023 году может составить в эквиваленте около 1 триллиона рублей, заявил генеральный директор АКРА Михаил Сухов. Мосбиржа спрогнозировала рост российского рынка облигаций

По его словам, сегмент замещающих валютных облигаций является одним из факторов роста российского долгового рынка.

"Мы наблюдаем возможности размещений в 2023 году примерно 1 триллион рублей замещающих облигаций", — сказал он, выступая на Российском облигационном конгрессе.

"По нашим оценкам, которые совпадают с оценками участников рынка, около половины замещающих облигаций уже сейчас обеспечиваются спросом со стороны физических лиц", — добавил он.

Многие российские компании выпускают замещающие валютные облигации по российскому праву в российской инфраструктуре, решая вопрос расчетов по размещенным ранее еврооблигациям.