Магаданская область соберет заявки на облигации 21 декабря
Магаданская область соберет заявки на облигации до двух миллиардов рублей 21 декабря
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Министерство финансов Магаданской области планирует 21 декабря собрать заявки инвесторов на облигации объемом до 2 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир по ставке первого купона будет объявлен позднее.
Магаданская область намерена разместить пятилетние облигации серии 34002 с квартальными купонами и погашением амортизационными частями.
Организаторами выступят Совкомбанк и "Сбербанк КИБ". Техническая часть размещения предварительно назначена на 23 декабря.
https://1prime.ru/Bonds/20221212/839142112.html
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