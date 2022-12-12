МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Министерство финансов Магаданской области планирует 21 декабря собрать заявки инвесторов на облигации объемом до 2 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. ММК разместил замещающие облигации со сроком погашения в 2024 году

Ориентир по ставке первого купона будет объявлен позднее.

Магаданская область намерена разместить пятилетние облигации серии 34002 с квартальными купонами и погашением амортизационными частями.

Организаторами выступят Совкомбанк и "Сбербанк КИБ". Техническая часть размещения предварительно назначена на 23 декабря.