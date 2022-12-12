Производитель ювелирных изделий Sokolov перенес сбор заявок на облигации
Производитель ювелирных изделий Sokolov перенес сбор заявок на облигации на 20 декабря
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. "Ювелит", один из крупнейших российских производителей ювелирных изделий, работающий под брендом Sokolov, перенес на 20 декабря сбор заявок инвесторов на дебютные биржевые облигации в объеме не менее 3 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир по ставке купонов — премия не выше 550 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ.
Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 001P-01 с квартальными купонами. Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, "Московский кредитный банк" и "Тинькофф банк". Новая предварительная дата технической части размещения — 23 декабря.
Условия выпуска предусматривают ковенантный пакет — основания для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.
Московская биржа в начале ноября зарегистрировала программу облигаций компании "Ювелит" объемом до 30 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
https://1prime.ru/Bonds/20221212/839142390.html
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