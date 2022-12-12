МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. "Ювелит", один из крупнейших российских производителей ювелирных изделий, работающий под брендом Sokolov, перенес на 20 декабря сбор заявок инвесторов на дебютные биржевые облигации в объеме не менее 3 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Магаданская область соберет заявки на облигации 21 декабря

Ориентир по ставке купонов — премия не выше 550 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ.

Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 001P-01 с квартальными купонами. Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, "Московский кредитный банк" и "Тинькофф банк". Новая предварительная дата технической части размещения — 23 декабря.

Условия выпуска предусматривают ковенантный пакет — основания для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.

Московская биржа в начале ноября зарегистрировала программу облигаций компании "Ювелит" объемом до 30 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.