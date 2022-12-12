МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. "Совкомфлот" разместил замещающие облигации на 377,12 миллиона долларов, говорится в сообщении эмитента. Российский рынок акций опускается без драйверов роста

Выпуск серии ЗО-2023 включает 498,4 тысячи облигаций номинальной стоимостью 1 тысяча долларов с погашением в июне 2023 года. Таким образом, компания разместила 75,7% выпуска.

Оплата облигаций осуществлялась еврооблигациями компании и передачей (уступкой) всех имущественных и иных прав по таким евробондам. В итоге еврооблигациями были оплачены облигации на 372,28 миллиона долларов, передачей прав — на 4,84 миллиона долларов.

"Совкомфлот" в сентябре принял решение разместить два выпуска облигаций, замещающих долларовые еврооблигации компании с погашением в 2023 и 2028 годах. В конце октября компания разместила облигации на 317,8 миллиона долларов, замещающие еврооблигации компании с погашением в апреле 2028 года.

Общая номинальная стоимость облигаций соответствует находящимся в обращении непогашенным еврооблигациям, выпущенным компанией SCF Capital Designated Activity Company. Погашение облигаций и выплата доходов по ним будет производиться в российских рублях по официальному курсу, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства.