Минфин утвердил два допвыпуска ОФЗ с переменным купоном
Минфин утвердил два допвыпуска ОФЗ с переменным купоном на 500 миллиардов рублей
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Минфин России утвердил два дополнительных выпуска облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серий 29022 с погашением в июле 2033 года и 29023 с погашением в августе 2034 года объемом по 250 миллиардов рублей каждый, говорится в сообщении министерства.
Дата начала размещения облигаций — 14 декабря, соответственно, с этой даты они будут доступны для предложения на аукционах Минфина.
"Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ-ПК дополнительных выпусков 29022 и 29023 будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры", — говорится в сообщении министерства.
Основные выпуски ОФЗ серий 29022 и 29023 объемом по 750 миллиардов рублей Минфин России разместил в ноябре-декабре каждый в ходе одного аукциона, установив тем самым новые рекорды по объему размещений за всю историю рынка гособлигаций.
https://1prime.ru/Bonds/20221212/839143585.html
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