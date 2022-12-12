МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Минфин России утвердил два дополнительных выпуска облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серий 29022 с погашением в июле 2033 года и 29023 с погашением в августе 2034 года объемом по 250 миллиардов рублей каждый, говорится в сообщении министерства. "Совкомфлот" разместил замещающие облигации

Дата начала размещения облигаций — 14 декабря, соответственно, с этой даты они будут доступны для предложения на аукционах Минфина.

"Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ-ПК дополнительных выпусков 29022 и 29023 будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры", — говорится в сообщении министерства.

Основные выпуски ОФЗ серий 29022 и 29023 объемом по 750 миллиардов рублей Минфин России разместил в ноябре-декабре каждый в ходе одного аукциона, установив тем самым новые рекорды по объему размещений за всю историю рынка гособлигаций.